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На Таврійському напрямку захисники знищили близько 4 ворожих рот – генерал

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 01:25
На Таврійському напрямку захисники знищили близько 4 ворожих рот – генерал
Олександр Тарнавський. фото з його Telegram

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за добу становлять близько 4 рот знищеними і пораненими.

Джерело: Тарнавський у Телеграм

Пряма мова: "Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти".

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Деталі: Крім того, за його даними, знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, ідеться про 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С" та автомобільну техніку. Також було знищено склади з боєприпасами ворога.

Теми: війна
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