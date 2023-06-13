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На Таврическом направлении защитники уничтожили около 4 вражеских рот – генерал

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 01:25
На Таврическом направлении защитники уничтожили около 4 вражеских рот – генерал
Александр Тарнавский. фото из его Telegram

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что потери врага за сутки составляют около 4 рот уничтоженными и ранеными.

Источник: Тарнавский в Телеграмм

Прямая речь: "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.

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Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты".

Детали: Кроме того, по его данным, уничтожено и повреждено 25 единиц военной техники противника.

В частности, речь идет о 6 танках, 5 единицах БМП, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С" и автомобильной технике. Также были уничтожены склады с боеприпасами врага.

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Темы: война
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