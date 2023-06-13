На Таврическом направлении защитники уничтожили около 4 вражеских рот – генерал
Вторник, 13 июня 2023, 01:25
Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что потери врага за сутки составляют около 4 рот уничтоженными и ранеными.
Источник: Тарнавский в Телеграмм
Прямая речь: "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.
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Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты".
Детали: Кроме того, по его данным, уничтожено и повреждено 25 единиц военной техники противника.
В частности, речь идет о 6 танках, 5 единицах БМП, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С" и автомобильной технике. Также были уничтожены склады с боеприпасами врага.
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