США продовжили санкції проти Білорусі на рік

Штати продовжили дію санкцій щодо Білорусі ще на рік.

Джерело: заява президента США Джо Байдена, цитує сайт Білого дому

Пряма мова: "Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

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Деталі: Як зазначається у заяві, у зв’язку з цим Байден вирішив продовжити дію санкцій щодо Білорусі, оголошених раніше, ще на рік.

Термін дій обмежень мав завершитися 16 червня.

Нагадаємо: У червні минулого року Міністерство торгівлі США ввело експортні обмеження проти 71 юридичної особи з Росії та Білорусі.