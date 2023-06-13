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США продлили санкции против Беларуси на год

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 02:33
США продлили санкции против Беларуси на год
фото Getty Images

Штаты продлили действие санкций в отношении Беларуси еще на год.

Источник: заявление президента США Джо Байдена, цитирует сайт Белого дома

Прямая речь: "Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и длительные злоупотребления белорусского режима продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

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Детали: Как отмечается в заявлении, в связи с этим Байден решил продлить действие санкций в отношении Беларуси, объявленных ранее, еще на год.

Срок действий ограничений должен был завершиться 16 июня.

Напомним: В июне прошлого года Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из России и Беларуси.

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Темы: СШАБеларусьсанкции
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