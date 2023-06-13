ППО вночі знищила 10 ворожих ракет із 14 і один "Шахед" з 4 – штаб

Вночі ворог атакував Україну 14 крилатими ракетами, з яких 10 знищила ППО, та 4 "Шахедами", один з яких збили захисники.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною.

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Також завдав авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 знищено нашими захисниками".

Деталі: У штабі також повідомили, що у Кривому Розі є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні об’єкти інфраструктури.

Внаслідок влучання у будинок є постраждалі у вкрай важкому стані.

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"Інформація уточнюється", – додали в повідомленні.