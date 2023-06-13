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ПВО ночью уничтожила 10 вражеских ракет из 14 и один "Шахед" из 4 – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 06:35
ПВО ночью уничтожила 10 вражеских ракет из 14 и один Шахед из 4 – штаб
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Ночью враг атаковал Украину 14 крылатыми ракетами, из которых 10 уничтожила ПВО, и 4 "Шахедами", один из которых сбили защитники.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.

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Также нанес авиационный удар 4 "Шахедами", 1 уничтожен нашими защитниками".

Детали: В штабе также сообщили, что в Кривом Роге есть попадание в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры.

В результате попадания в дом есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.

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"Информация уточняется", – добавили в сообщении.

Темы: Генштабракетный ударбеспилотникиПВО
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