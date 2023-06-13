В Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога
Вівторок, 13 червня 2023, 07:12
У низці областей України вранці 13 червня була оголошена повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 6 години ранку.
Станом на 06:42 вона охопила території південних, східних, північних і східних областей.
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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 07:10 повітряна тривога була оголошена у столиці та Київській області.
Станом на 07:11 тривогу оголосили в усіх, крім західних, областях.
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О 07:47 тривога почала ширитися у західних областях.
О 08:17 почали оголошувати відбої тривоги в областях.
Нагадаємо: У Києві та всіх областях України в ніч на 13 червня була оголошена повітряна тривога.