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В Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 07:12
В Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога
Ілюстративне фото з Інтерфаксу

У низці областей України вранці 13 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 6 години ранку.

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Станом на 06:42 вона охопила території південних, східних, північних і східних областей.

 
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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 07:10 повітряна тривога була оголошена у столиці та Київській області.

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Станом на 07:11 тривогу оголосили в усіх, крім західних, областях.

О 07:47 тривога почала ширитися у західних областях.

О 08:17 почали оголошувати відбої тривоги в областях.

Нагадаємо: У Києві та всіх областях України в ніч на 13 червня була оголошена повітряна тривога.

Теми: повітряна тривога
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