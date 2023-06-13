В Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога

В ряде областей Украины утром 13 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 6 часов утра.

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По состоянию на 06:42 она охватила территории южных, восточных, северных и восточных областей.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 07:10 воздушная тревога была объявлена в столице и Киевской области.

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По состоянию на 07:11 тревогу объявили во всех, кроме западных, областях.

В 07:47 тревога начала распространяться в западных областях.

В 08:17 начали объявлять отбои тревоги в областях.

Напомним: В Киеве и всех областях Украины в ночь на 13 июня была объявлена воздушная тревога.