В Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога
Вторник, 13 июня 2023, 07:12
В ряде областей Украины утром 13 июня была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 6 часов утра.
По состоянию на 06:42 она охватила территории южных, восточных, северных и восточных областей.
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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено: В 07:10 воздушная тревога была объявлена в столице и Киевской области.
По состоянию на 07:11 тревогу объявили во всех, кроме западных, областях.
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В 07:47 тревога начала распространяться в западных областях.
В 08:17 начали объявлять отбои тревоги в областях.
Напомним: В Киеве и всех областях Украины в ночь на 13 июня была объявлена воздушная тревога.