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Захисники показали відео із звільненого Благодатного на Донеччині

Альона Мазуренко Вівторок, 13 червня 2023, 10:06
Захисники показали відео із звільненого Благодатного на Донеччині
скриншот

У мережі з’явилося відео зі звільненого Благодатного на кордоні Донецької та Запорізької областей. Населений пункт звільняли воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони. 

Джерело: ютуб-канал Ukrainian Witness

Деталі: У Благодатному стоять українські військові, проте на околицях десь іще є так звані "штурмовики Z" - зеки та регулярна російська армія.

68 ЄЕБр, яка спільно з сусідніми підрозділами ЗСУ вибивала звідси окупантів, продовжує зачистку населеного пункту.

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Українські воїни відстрілюють залишки ворога кулеметами та снайперськими гвинтівками.

На відео захисники демонструють російські позиції та захоплені боєприпаси. За словами одного із військових, "такого складу боєприпасів він ще не бачив". Це переважно міни 120 калібру.

Крім того, військові під час захоплення села взяли полонених. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Російські окупанти після втрати Благодатного накривають населений пункт мінометним та артвогнем. 

Щільні бої за Благодатне тривали 4 дні. У селі перебувало угруповання із 150 росіян. Захисники знищили близько 50 окупантів, приблизно 70 - отримали поранення. 

 

Один із захисників також розповів, що українські воїни відбили населений пункт із мінімалькими втратами (1 загиблий, 1 поранений): "Люди по суті вперше потрапили в бій і дуже успішно себе показали".

 

 

Теми: Донецька областьдеокупаціяконтрнаступ
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