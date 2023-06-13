Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники показали видео из освобожденного Благодатного в Донецкой области

Алена МазуренкоВторник, 13 июня 2023, 10:06
Защитники показали видео из освобожденного Благодатного в Донецкой области
скриншот

В сети появилось видео из освобожденного Благодатного на границе Донецкой и Запорожской областей. Населенный пункт освобождали воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны.

Источник: ютуб-канал Ukrainian Witness

Детали: В Благодатном стоят украинские военные, однако в окрестностях где-то еще есть так называемые "штурмовики Z" - зеки и регулярная российская армия.

68 ЕЕБр, которая совместно с соседними подразделениями ВСУ выбивала отсюда оккупантов, продолжает зачистку населенного пункта.

Реклама:

Украинские воины отстреливают остатки врага пулеметами и снайперскими винтовками.

На видео защитники демонстрируют российские позиции и захваченные боеприпасы. По словам одного из военных, "такого склада боеприпасов он еще не видел". Это преимущественно мины 120 калибра.

 

Кроме того, военные во время захвата села взяли пленных.

ВИДЕО ДНЯ

Российские оккупанты после потери Благодатного накрывают населенный пункт минометным и артобстрелом.

Плотные бои за Благодатное продолжались 4 дня. В селе находилась группировка из 150 россиян. Защитники уничтожили около 50 оккупантов, примерно 70 - получили ранения.

 

Один из защитников также рассказал, что украинские воины отбили населенный пункт с минимальными потерями (1 погибший, 1 раненый): "Люди по сути впервые попали в бой и очень успешно себя показали".

 

Темы: Донецкая областьдеоккупацияконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

Все новости...
Донецкая область
За сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 13 ранены
Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях – Генштаб
Оккупанты ударили по Покровску, среди раненых – ребенок
Последние новости
07:47
Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
04:28
дополненоВ Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
04:10
обновлено от 01:37По всей Украине объявляли воздушную тревогу
02:20
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
02:10
обновлено от 01:20Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:55
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят "Шахеды" – Воздушные силы
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
Все новости...
Реклама: