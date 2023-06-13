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Защитники показали видео из освобожденного Благодатного в Донецкой области

Алена МазуренкоВторник, 13 июня 2023, 10:06
Защитники показали видео из освобожденного Благодатного в Донецкой области
скриншот

В сети появилось видео из освобожденного Благодатного на границе Донецкой и Запорожской областей. Населенный пункт освобождали воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны.

Источник: ютуб-канал Ukrainian Witness

Детали: В Благодатном стоят украинские военные, однако в окрестностях где-то еще есть так называемые "штурмовики Z" - зеки и регулярная российская армия.

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68 ЕЕБр, которая совместно с соседними подразделениями ВСУ выбивала отсюда оккупантов, продолжает зачистку населенного пункта.

Украинские воины отстреливают остатки врага пулеметами и снайперскими винтовками.

На видео защитники демонстрируют российские позиции и захваченные боеприпасы. По словам одного из военных, "такого склада боеприпасов он еще не видел". Это преимущественно мины 120 калибра.

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Кроме того, военные во время захвата села взяли пленных.

Российские оккупанты после потери Благодатного накрывают населенный пункт минометным и артобстрелом.

Плотные бои за Благодатное продолжались 4 дня. В селе находилась группировка из 150 россиян. Защитники уничтожили около 50 оккупантов, примерно 70 - получили ранения.

 

Один из защитников также рассказал, что украинские воины отбили населенный пункт с минимальными потерями (1 погибший, 1 раненый): "Люди по сути впервые попали в бой и очень успешно себя показали".

 

Темы: Донецкая областьдеоккупацияконтрнаступление
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