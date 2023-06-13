За добу через обстріли 9 людей загинули, ще 38 поранені

Внаслідок російських обстрілів за добу загинули щонайменше 9 людей, ще 38 осіб дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Київщині – нічна ракетна атака. Влучань немає. Постраждалі відсутні. Працювало ППО. Фактів падіння уламків на об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Інформація уточнюється.

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Чернігівщина: за добу – 2 обстріли, із мінометів та АГС, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі дитячого будинку інтернату.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Есманська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Білопільська та Великописарівська громади.

Есманська громада: пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач.

У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Запорізька: ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області: двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим селам.

За добу ворог забрав життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.

Надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка.

34 зруйновані об'єкти: багатоповерхові та приватні будинки, майно людей, комунікації.

Дніпропетровщина: удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Внаслідок влучання в п’ятиповерхівку за попередньою інформацією загинули щонайменше шестеро людей.

25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники.

Троє постраждалих — на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Працюють рятувальники. Побиті 6 легкових машин. Ще 4 травмованих — на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. В місті працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав удару по Харкову БПЛА Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа на площі 1000 кв. м. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, – без постраждалих.

У понеділок ворог обстріляв смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо". Пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, газопровід та магазин. З пораненнями госпіталізовані двоє людей.

Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп'янського району поранення зазнав 40-річний чоловік.

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлі підприємства в с. Івашки Богодухівського району.

Також у понеділок з гелікоптера було обстріляне с. Басове Богодухівського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Луганщина: з авіації та артилерії противник вдарив у понеділок по Новоселівському. Також артобстрілів зазнали Діброва, Невське та Білогоріка. За добу противник здійснив 97 обстрілів (456 снарядів).

Окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим.

Так, у Містках, що між Сватовим та Старобільськом, на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні зараз перебувають понад 100 військових РФ.

Донеччина: у понеділок окупанти обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, смт Велика Новосілка, смт Желанне, смт Північне, смт Нью-Йорк, с.Благодатне, с.Багатир, с.Карлівка. Пошкоджено 11 житлових будинків, 3 службових автомобіля, цивільний автомобіль, магазин.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 5 поранених.

Миколаївщина: у понеділок вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 39 обстрілів (177 снарядів), з них по м. Херсон – один артилерійський обстріл (8 снарядів).

Російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні.

Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення.

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра.

На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель.

З підтоплених міст, селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 маломобільних осіб.

Лівий берег: ситуація надалі залишається критичною. Там під водою 17 населених пунктів. І в жодному з них росія не поспішає рятувати людей, котрі через них опинилися в смертельній небезпеці.

Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини.