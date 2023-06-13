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Кількість загиблих від нічного удару по Кривому Рогу зросла до шести

Олена РощінаВівторок, 13 червня 2023, 09:38
Кількість загиблих від нічного удару по Кривому Рогу зросла до шести
У Кривому Розі розбирають завали 5-поверхівки, шукають людей - фото ДСНС

Станом на 9 ранку 13 червня відомо про 4 загиблих та 25 поранених від нічної атаки на Кривий Ріг у Дніпропетровській області. 

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Дніпропетровська обласна прокуратура, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Вілкула: "На жаль, вже 6 загиблих. Рятувальна операція триває".

Деталі: Цю інформацію підтвердив і голова області. 

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На потрощеному приватному підприємстві продовжуються рятувальні роботи. Там досі шукають людей, які можуть знаходитися під завалами, повідомив Лисак.

Перед тим обласна прокуратура повідомила, що попередньо внаслідок обстрілу четверо людей загинули та 25 осіб отримали множинні поранення.

Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі.

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Під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється (Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог застосував вночі крилаті ракети Х-101/555). 

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість жертв і потерпілих.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо: У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на м. Кривий Ріг. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, але під завалами ще є люди.

Теми: Кривий Рігракетний ударвійнажертви
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