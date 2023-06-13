За сутки из-за обстрелов 9 человек погибли, еще 38 ранены

В результате российских обстрелов за сутки погибли по меньшей мере 9 человек, еще 38 человек получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: В Киевской области - ночная ракетная атака. Попаданий нет. Пострадавшие отсутствуют. Работало ПВО. Фактов падения обломков на объекты инфраструктуры не зафиксировано. Информация уточняется.

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Черниговщина: за сутки - 2 обстрела, из минометов и АГС, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелам подверглись Эсманская, Белопольская, Николаевская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: в результате обстрела произошло возгорание кровли детского дома интерната.

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В понедельник в течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Эсманская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Белопольская и Великописаревская громады.

Эсманская громада: повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.

В Великописаревской громаде повреждены частный жилой дом, гараж и ЛЭП.

Запорожская: враг совершил 85 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области: дважды ударил с авиации, атаковал с БПЛА, бил из РСЗО по Гуляйполю, Железнодорожному, Гуляйпольскому, Ольговскому, 75 артобстрелов совершил по Новоандреевке, Верхней Терсе, Каменскому, Степному и другим прифронтовым селам.

За сутки враг унес жизни двух жителей области, еще двое получили ранения и находятся в лечебных учреждениях.

К вечеру враг обстрелял Железнодорожное. В своем доме погиб 44-летний мужчина. В Гуляйполе минно-взрывные травмы получила 64-летняя женщина.

34 разрушенных объекта: многоэтажные и частные дома, имущество людей, коммуникации.

Днепропетровщина: удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПвК "Восток". В результате попадания в пятиэтажку по предварительной информации погибли по меньшей мере шесть человек.

25 человек ранены, из них 19 - в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укрощают спасатели.

Трое пострадавших - на частном предприятии. Их госпитализировали. Работают спасатели. Разбиты 6 легковых машин. Еще 4 травмированных - на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен.

Пострадало автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении. В городе работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

Враг не оставляет в покое и Никопольщину. Ночью обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую громады. Территорию обследуют.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удар по Харькову БПЛА Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар на площади 1000 кв. м. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, - без пострадавших.

В понедельник враг обстрелял пгт. Шевченково Купянского района из РСЗО "Торнадо". Повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, газопровод и магазин. С ранениями госпитализированы два человека.

В результате обстрелов с. Ольховатка Купянского района ранения получил 40-летний мужчина.

В результате артиллерийского обстрела повреждены здания предприятия в с. Ивашки Богодуховского района.

Также в понедельник с вертолета было обстреляно с. Басово Богодуховского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Луганщина: из авиации и артиллерии противник ударил в понедельник по Новоселовскому. Также артобстрелам подверглись Диброва, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 97 обстрелов (456 снарядов).

Оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым.

Так, в Мостках, что между Сватовым и Старобельском, на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении сейчас находятся более 100 военных РФ.

Донецкая область: в понедельник оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, пгт Великая Новоселка, пгт Желанное, пгт Северное, пгт Нью-Йорк, с.Благодатное, с.Багатир, с.Карловка. Повреждены 11 жилых домов, 3 служебных автомобиля, гражданский автомобиль, магазин.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 5 раненых.

Николаевская область: в понедельник днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 39 обстрелов (177 снарядов), из них по г. Херсон - один артиллерийский обстрел (8 снарядов).

Российские военные попали в районы 20 населенных пунктов области; заведение дошкольного образования и здание магазина в Херсоне.

Из-за подтопления Херсона погибли два человека. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.

Оперативная информация по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС: сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,7 метра.

На правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. В течение прошлого дня вода отошла от 200 домов.

Из подтопленных городов, поселков и сел удалось спасти 2757 человек, среди них 263 ребенка и 77 маломобильных лиц.

Левый берег: ситуация в дальнейшем остается критической. Там под водой 17 населенных пунктов. И ни в одном из них россия не спешит спасать людей, которые из-за них оказались в смертельной опасности.

Сейчас с левобережья удалось вывезти 133 человека.