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Нацгвардійці та артилеристи ЗСУ знищили російський "Солнцепьок"

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 12:48
Нацгвардійці та артилеристи ЗСУ знищили російський Солнцепьок
скриншот

Українські захисники знищили російську систему ТОС-1А "Солнцепьок", яка діяла на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба Східного територіального управління Нацгвардії

Деталі: Повідомляється, що бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили ворожий ТОС-1А "Солнцепьок" та скорегували по ньому вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".

Успішні дії бійців Нацгвардії та ЗСУ призвели до знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню.

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Нагадаємо: За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 13 червня від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська РФ втратили у війні проти України 3766 артилерійських систем та 601 реактивну систему залпового вогню.

Довідково: ТОС-1А "Солнцепьок" є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".

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Такі системи Росія застосовувала в Другій чеченській війні.

Теми: НацгвардіяЗапорізька областьвійна
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