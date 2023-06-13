Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили российский "Солнцепёк"

Валентина РоманенкоВторник, 13 июня 2023, 12:48
Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили российский Солнцепёк
скриншот

Украинские защитники уничтожили российскую систему ТОС-1А "Солнцепёк", которая действовала на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба Восточного территориального управления Нацгвардии

Детали: Сообщается, что бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили вражеский ТОС-1А "Солнцепёк" и скорректировали по нему огонь артиллерии 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Успешные действия бойцов Нацгвардии и ВСУ привели к уничтожению тяжелой огнеметной системы залпового огня.

Реклама:

Напомним: По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня с начала полномасштабного вторжения оккупационные войска РФ потеряли в войне против Украины 3766 артиллерийских систем и 601 реактивную систему залпового огня.

Справка: ТОС-1А "Солнцепек" является модификацией российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино".

ВИДЕО ДНЯ

Такие системы Россия применяла во Второй чеченской войне.

Темы: НацгвардияЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза – ГУР

В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле

"Нафтогаз" начал принудительное взыскание с РФ $5 миллиардов компенсации за убытки в Крыму

инфографика В Украине заработал Единый реестр оружия − МВД

В Сенате США предлагают считать нападением радиоактивное загрязнение по вине РФ территории НАТО

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

Все новости...
Нацгвардия
ДТП со смертью нацгвардейца: суд не выпустил подозреваемого судью из-под стражи
Нацгвардия открыла имя самого молодого Героя Украины по прозвищу "Запорожский мститель"
"Это же военные, а не простые люди": нацгвардейцы спросили детей о своей профессии
Последние новости
11:21
Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России за войну
11:11
При вероятном теракте на ЗАЭС принимать йод не нужно – ученые
11:02
видеоОт Киева до Змеиного: Зеленский поблагодарил спецназ СБУ за крутые операции
10:56
Россия нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза – ГУР
10:50
В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
10:50
В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС: МВД дало разъяснения
10:48
Лидер AfD, говоря о завершении войны, сравнил Украину с нацистской Германией
10:22
"Нафтогаз" начал принудительное взыскание с РФ $5 миллиардов компенсации за убытки в Крыму
10:20
На фронте в течение ближайших 2-3 месяцев будут активные боевые действи – ГУР
10:09
Карма для спонсоров войны: западные компании, которые не выходят из России, теряют все больше
Все новости...
Реклама: