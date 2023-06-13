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Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили российский "Солнцепёк"

Валентина РоманенкоВторник, 13 июня 2023, 12:48
Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили российский Солнцепёк
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Украинские защитники уничтожили российскую систему ТОС-1А "Солнцепёк", которая действовала на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба Восточного территориального управления Нацгвардии

Детали: Сообщается, что бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили вражеский ТОС-1А "Солнцепёк" и скорректировали по нему огонь артиллерии 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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Успешные действия бойцов Нацгвардии и ВСУ привели к уничтожению тяжелой огнеметной системы залпового огня.

Напомним: По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня с начала полномасштабного вторжения оккупационные войска РФ потеряли в войне против Украины 3766 артиллерийских систем и 601 реактивную систему залпового огня.

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Справка: ТОС-1А "Солнцепек" является модификацией российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Буратино".

Такие системы Россия применяла во Второй чеченской войне.

Темы: НацгвардияЗапорожская областьвойна
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