Вибухові "подарунки" на голови окупантам: розвідка прикриває штурм під Бахмутом

3-тя окрема штурмова бригада опублікувала чергове відео з Бахмутського напрямку: воїни роти розвідки прикривають піхотинців під час штурму.

Джерело: 3 ОШБр у Telegram

Деталі: На лприлюдненому відео бійці роти розвідки 3-ї ОШБр прикривають піхоту під час штурму. Безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс допомагає з аеророзвідкою.

Розвідники прийняли на себе ворожий вогонь і дали можливість штурмовикам зачистити російські позиції.

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3 ОШБр штурмує на Бахмутському напрямку

Відео бригади pic.twitter.com/32xU71QmLW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2023

Результат: двоє 200-х і троє 300-х росіян. Серед розвідників-штурмовиків - без втрат.