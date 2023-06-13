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Вибухові "подарунки" на голови окупантам: розвідка прикриває штурм під Бахмутом

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 13:38
Вибухові подарунки на голови окупантам: розвідка прикриває штурм під Бахмутом
скриншот

3-тя окрема штурмова бригада опублікувала чергове відео з Бахмутського напрямку: воїни роти розвідки прикривають піхотинців під час штурму.

Джерело: 3 ОШБр у Telegram

Деталі: На лприлюдненому відео бійці роти розвідки 3-ї ОШБр прикривають піхоту під час штурму. Безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс допомагає з аеророзвідкою.

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Розвідники прийняли на себе ворожий вогонь і дали можливість штурмовикам зачистити російські позиції.

ВІДЕО ДНЯ

Результат: двоє 200-х і троє 300-х росіян. Серед розвідників-штурмовиків - без втрат.

Теми: Бахмутвійна
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