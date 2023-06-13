Вибухові "подарунки" на голови окупантам: розвідка прикриває штурм під Бахмутом
Вівторок, 13 червня 2023, 13:38
3-тя окрема штурмова бригада опублікувала чергове відео з Бахмутського напрямку: воїни роти розвідки прикривають піхотинців під час штурму.
Джерело: 3 ОШБр у Telegram
Деталі: На лприлюдненому відео бійці роти розвідки 3-ї ОШБр прикривають піхоту під час штурму. Безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс допомагає з аеророзвідкою.
Розвідники прийняли на себе ворожий вогонь і дали можливість штурмовикам зачистити російські позиції.
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3 ОШБр штурмує на Бахмутському напрямку— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2023
Відео бригади pic.twitter.com/32xU71QmLW
Результат: двоє 200-х і троє 300-х росіян. Серед розвідників-штурмовиків - без втрат.
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