Взрывные "подарки" на головы оккупантам: разведка прикрывает штурм под Бахмутом

3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала очередное видео с Бахмутского направления: воины роты разведки прикрывают пехотинцев во время штурма.

Источник: 3 ОШБр в Telegram

Детали: На обнародованном видео бойцы роты разведки 3-й ОШБр прикрывают пехоту во время штурма. Беспилотный разведывательный авиационный комплекс помогает с аэроразведкой.

Разведчики приняли на себя вражеский огонь и дали возможность штурмовикам зачистить российские позиции.

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3 ОШБр штурмує на Бахмутському напрямку

Відео бригади pic.twitter.com/32xU71QmLW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2023

Результат: двое 200-х и трое 300-х россиян. Среди разведчиков-штурмовиков - без потерь.