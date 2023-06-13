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Взрывные "подарки" на головы оккупантам: разведка прикрывает штурм под Бахмутом

Валентина РоманенкоВторник, 13 июня 2023, 13:38
Взрывные подарки на головы оккупантам: разведка прикрывает штурм под Бахмутом
скриншот

3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала очередное видео с Бахмутского направления: воины роты разведки прикрывают пехотинцев во время штурма.

Источник: 3 ОШБр в Telegram

Детали: На обнародованном видео бойцы роты разведки 3-й ОШБр прикрывают пехоту во время штурма. Беспилотный разведывательный авиационный комплекс помогает с аэроразведкой.

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Разведчики приняли на себя вражеский огонь и дали возможность штурмовикам зачистить российские позиции.

ВИДЕО ДНЯ

Результат: двое 200-х и трое 300-х россиян. Среди разведчиков-штурмовиков - без потерь.

Темы: Бахмутвойна
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