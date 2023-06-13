У Харкові більше не буде парку Горького і вулиці броненосця "Потьомкіна"

Міська рада Харкова перейменувала вулиці пов'язані із радянським минулим на честь загиблих українських захисників. Тепер у місті будуть вулиці імені загиблих героїв Георгія Тарасенка, Дмитра Коцюбайла, Олега Громадського, Владислави Черних, а замість парку Горького – Центральний парк культури і відпочинку.

Джерело: міський голова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно: "Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" – легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних".

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Деталі: За словами мера, імена українських героїв варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди.

Терехов додав, що Харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім того, парк Горького перейменували у Центральний парк культури і відпочинку: "Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян".

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За його словами, всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно.