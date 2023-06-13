В Харькове больше не будет парка Горького и улицы броненосца "Потемкина"

Городской совет Харькова переименовал улицы связанные с советским прошлым в честь погибших украинских защитников. Теперь в городе будут улицы имени погибших героев Георгия Тарасенко, Дмитрия Коцюбайло, Олега Громадского, Владиславы Черных, а вместо парка Горького - Центральный парк культуры и отдыха.

Источник: городской голова Игорь Терехов в Telegram

Дословно: "Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко, улица Державинская - командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, улица Броненосца "Потемкина" - легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владиславы Черных".

Детали: По словам мэра, имена украинских героев стоят того, чтобы быть увековеченным в памяти людей навсегда.

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Терехов добавил, что харьковчанам, которые имеют жилье на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно.

Кроме того, парк Горького переименовали в Центральный парк культуры и отдыха: "Именно это название уже давно прижилось среди харьковчан".

По его словам, все "топонимические" решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета единогласно.