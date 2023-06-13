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Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева

Євген КізіловВівторок, 13 червня 2023, 15:34
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Сергій Горячев, фото: Вікіпедія

Сили оборони уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Горячева.

Джерело: речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином".

Що передувало: Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію Горячева на запорізькому напрямку.

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Знати більше: Російські генерали, вбиті на війні в Україні. Як служили, де воювали і чим були цінні для Кремля

Нагадаємо: 

  • Станом на травень 2022 року в Україні загинуло до 10 російських генералів.
  • В лютому 2023 року японська розвідка повідомила, що в Україні загинули понад 20 російських генералів. 
  • Росія про втрати в своїх збройних силах не повідомляє, особливо серед військового керівництва.

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Теми: РосіявійнаЗбройні силивбивство
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