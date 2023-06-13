Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Вівторок, 13 червня 2023, 15:34
Сили оборони уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Горячева.
Джерело: речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином".
Що передувало: Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію Горячева на запорізькому напрямку.
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Нагадаємо:
- Станом на травень 2022 року в Україні загинуло до 10 російських генералів.
- В лютому 2023 року японська розвідка повідомила, що в Україні загинули понад 20 російських генералів.
- Росія про втрати в своїх збройних силах не повідомляє, особливо серед військового керівництва.
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