Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева

Сили оборони уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Горячева.

Джерело: речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином".

Що передувало: Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію Горячева на запорізькому напрямку.

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Нагадаємо:

Станом на травень 2022 року в Україні загинуло до 10 російських генералів.

В лютому 2023 року японська розвідка повідомила, що в Україні загинули понад 20 російських генералів.

Росія про втрати в своїх збройних силах не повідомляє, особливо серед військового керівництва.