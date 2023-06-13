Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева

Сили оборони уточнюють інформацію про ймовірну загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Горячева.

Джерело: речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином".

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Що передувало: Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію Горячева на запорізькому напрямку.

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