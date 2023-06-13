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Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева

Евгений КизиловВторник, 13 июня 2023, 15:34
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Сергей Горячев, фото: Википедия

Силы обороны уточняют информацию о вероятной гибели начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Эта информация уточняется. Я думаю, что будет она обнародована должным образом".

Что предшествовало: Вечером 12 июня в соцсетях появилась информация о ликвидации Горячева на запорожском направлении.

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Знать больше: Российские генералы убиты на войне в Украине. Как служили, где сражались и чем были ценны для Кремля

Напомним:

  • По состоянию на май 2022 года в Украине погибло до 10 российских генералов.
  • В феврале 2023 года японская разведка сообщила, что в Украине погибли более 20 российских генералов.
  • Россия о потерях в своих вооруженных силах не сообщает, особенно среди военного руководства.

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Темы: РосcиявойнаВооруженные силыубийство
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