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Путін дозволив забирати закордонні паспорти у призовників − росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 13 червня 2023, 17:59
Путін дозволив забирати закордонні паспорти у призовників − росЗМІ
Фото nn.ru

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє вилучати закордонні паспорти у призовників.

Джерело: Медуза

Деталі: Згідно з поправками до закону про порядок виїзду з РФ, призвані на військову (або альтернативну цивільну) службу громадяни повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання в міграційний відділ МВС або МФЦ протягом 5 днів з моменту винесення рішення призовною комісією.

Незданий без поважної причини документ визнають недійсним.

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Теми: ПутінРосіяпаспортпризов
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