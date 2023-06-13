Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин разрешил забирать загранпаспорта у призывников − росСМИ

Ирина БалачукВторник, 13 июня 2023, 17:59
Путин разрешил забирать загранпаспорта у призывников − росСМИ
Фото nn.ru

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который разрешает изымать загранпаспорта у призывников.

Источник: Медуза

Детали: Согласно поправкам к закону о порядке выезда из РФ, призванные на военную (или альтернативную гражданскую) службу граждане должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ в течение 5 дней с момента вынесения решения призывной комиссией.

Несданный без уважительной причины документ признают недействительным.

Предыстория:

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcияпаспорт призыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОбама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было"

обновлено, видеоЗеленский подвел итоги СНБО: виновных за плохие укрытия – наказать

Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности

У Лаврова обвинили Израиль в "прославлении нацизма", получили ответ

видеоВ оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России за войну

Все новости...
Путин
Зеленский предупредил, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией
Шойгу пообещал Путину до конца июня сделать "резервную армию"
Путин снова пугает Украину и мир "Сарматами": пообещал установить на боевое дежурство
Последние новости
18:36
Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах
18:35
В приграничном с Украиной Шебекино отменили выборы: жители уехали из-за обстрелов
18:33
Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить всех остальных
18:26
Проблемы с сердцем, дыханием и риск смерти: почему нельзя принимать калий йодид без необходимости
18:25
США ввели санкции против двух офицеров ФСБ, которые вмешивались в выборы
18:01
СНБО создал комиссию по проверке состояния мостов и путепроводов
17:57
фотоМариупольский оркестр и Зеленские на книжных закупах: как проходит фестиваль "Книжный Арсенал"
17:56
видеоОбама заявил, что "вооруженного вторжения в Крым не было"
17:34
Воздушные силы прокомментировали удар по базе в Геническе: ответ на террор РФ
17:30
Послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год
Все новости...
Реклама: