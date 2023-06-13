Путин разрешил забирать загранпаспорта у призывников − росСМИ
Вторник, 13 июня 2023, 17:59
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который разрешает изымать загранпаспорта у призывников.
Источник: Медуза
Детали: Согласно поправкам к закону о порядке выезда из РФ, призванные на военную (или альтернативную гражданскую) службу граждане должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ в течение 5 дней с момента вынесения решения призывной комиссией.
Несданный без уважительной причины документ признают недействительным.
Предыстория:
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- В мае российская Дума поддержала поправки к закону, согласно которому власти РФ смогут изымать загранпаспорт у граждан в случае прохождения военной службы.