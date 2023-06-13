Путін задумався, чи треба знову йти на Київ, і тут же ухвалив рішення

Російський диктатор Володимир Путін задався питанням, чи є необхідність для армії РФ знову йти на Київ. Вирішив, що робити цього зараз не варто.

Джерело: Путін на зустрічі з так званими "воєнкорами", передають російські ЗМІ

Пряма мова: "Чи потрібно нам іти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація, якщо ні, то ні. Зараз необхідності в мобілізації немає".

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Деталі: За його словами, Росії нібито не потрібна мобілізація, тому що "непогано" йде набір контрактників.

Путін на зустрічі з "воєнкорами" фото рбк

Що передувало: За даними української розвідки, Росія проводить приховану мобілізацію.

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що він не сумнівається: Росія знову піде на Київ.