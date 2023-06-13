Путин задумался, нужно ли снова идти на Киев, и тут же принял решение

Российский диктатор Владимир Путин задался вопросом, есть ли необходимость для армии РФ опять идти на Киев. Решил, что делать этого сейчас не стоит.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают российские СМИ

Прямая речь: "Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет".

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Детали: По его словам, России якобы не нужна мобилизация, потому что "неплохо" идет набор контрактников.

Путин на встрече с "военкорами" фото рбк

Что предшествовало: По данным украинской разведки, Россия проводит скрытую мобилизацию.

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не сомневается: Россия снова пойдет на Киев.