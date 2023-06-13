Путин задумался, нужно ли снова идти на Киев, и тут же принял решение
Вторник, 13 июня 2023, 18:15
Российский диктатор Владимир Путин задался вопросом, есть ли необходимость для армии РФ опять идти на Киев. Решил, что делать этого сейчас не стоит.
Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают российские СМИ
Прямая речь: "Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет".
Детали: По его словам, России якобы не нужна мобилизация, потому что "неплохо" идет набор контрактников.
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Что предшествовало: По данным украинской разведки, Россия проводит скрытую мобилизацию.
В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не сомневается: Россия снова пойдет на Киев.