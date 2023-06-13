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Путин задумался, нужно ли снова идти на Киев, и тут же принял решение

Евгений КизиловВторник, 13 июня 2023, 18:15
Путин задумался, нужно ли снова идти на Киев, и тут же принял решение
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин задался вопросом, есть ли необходимость для армии РФ опять идти на Киев. Решил, что делать этого сейчас не стоит.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают российские СМИ

Прямая речь: "Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет".

Детали: По его словам, России якобы не нужна мобилизация, потому что "неплохо" идет набор контрактников.

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Путин на встрече с "военкорами"
фото рбк

Что предшествовало: По данным украинской разведки, Россия проводит скрытую мобилизацию.

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не сомневается: Россия снова пойдет на Киев.

Темы: ПутинКиеввойна
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