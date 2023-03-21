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У Росії мобілізують по 20 тисяч людей щомісяця – ГУР

"Українська правда", Ірина БалачукВівторок, 21 березня 2023, 10:50
У Росії мобілізують по 20 тисяч людей щомісяця – ГУР
АНДРІЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ З ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

На тлі повномасштабної війни в Україні Росія проводить приховану мобілізацію і підготовку до подальших мобілізаційних заходів, щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, цитує Суспільне, сайт ГУР

Пряма мова Юсова: "Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи".

Деталі: Водночас він додав, що прихована мобілізація в Росії і підготовка до подальших мобілізаційних заходів свідчать, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, "армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою". Про це говорять величезні втрати росіян на полі бою.

За словами Юсова, моральний стан частково мобілізованих дуже низький, про що свідчать численні аудіоперехоплення з "панічними настроями" російських військових на передовій.

"Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", – сказав представник ГУР.

Юсов переконаний, якби не загороджувальні загони, то більшість російських мобілізованих спробували втекти з поля бою.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.
  • Також раніше повідомлялося, що Росія планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових на додачу до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року.

Теми: розвідкаРосіявійнамобілізація
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