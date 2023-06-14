Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через ворожий обстріл на Сумщині загинули 7 працівників Держлісгоспу – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 00:58
Через ворожий обстріл на Сумщині загинули 7 працівників Держлісгоспу – ОВА
ілюстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння, зафіксовано 101 вибух, загинули 7 працівників Держлісгоспу.

Джерело: військова адміністрація Сумської області, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів – 11 вибухів та артилерії, 6 вибухів.

Реклама:

На Миропільську громаду відбулося скидання 1 ВОГ БпЛА. Також був мінометний обстріл – 3 вибухи.

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та  господарські будівлі.

Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Щодо цього інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок ще одного артобстрілу (8 вибухів) пошкоджено 1 приватний будинок.

Артобстріли громади продовжилися: 15 вибухів. У результаті обстрілу (11 вибухів) відбулася пожежа приватного будинку.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 8 вибухів.

Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з артилерії – 1 вибух.

По Білопільській громаді був мінометний обстріл (11 вибухів). Також здійснено авіаудар – пуск 2 ракет з гелікоптера (за попередніми даними, НУРС).

Також Росіяни здійснили мінометний обстріл (4 вибухи) Есманської громади.

Артюх також повідомив, що ворог з артилерії вдарив по дитячому будинку-інтернату в Білопіллі.

А у Шосткінському районі внаслідок ворожого обстрілу загинули 7 працівників Держлісгоспу.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині зафіксували понад сто вибухів за добу, є руйнування
Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину: загинула людина, поранено дитину
Обстріли Сумщини: окрім загиблих батька та сина, поранено двох жінок
Останні новини
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
22:14
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
Усі новини...
Реклама: