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Из-за вражеского обстрела на Сумщине погибли 7 работников Гослесхоза – ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 00:58
Из-за вражеского обстрела на Сумщине погибли 7 работников Гослесхоза – ОВА
иллюстративное фото Укринформа

В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел приграничья, зафиксирован 101 взрыв, погибли 7 работников Гослесхоза.

Источник: военная администрация Сумской области, начальник Сумской ОВА Владимир Артюх

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская громады.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из минометов - 11 взрывов и артиллерии, 6 взрывов.

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На Миропольскую громаду состоялся сброс 1 ВОГ БпЛА. Также был минометный обстрел - 3 взрыва.

По Середино-Будской общине осуществлен минометный обстрел (2 взрыва). В результате обстрела получили повреждения магазин и хозяйственные постройки.

В результате обстрела из ствольной артиллерии (21 взрыв) погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ. По этому поводу информация уточняется.

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В результате еще одного артобстрела (8 взрывов) поврежден 1 частный дом.

Артобстрелы громады продолжились: 15 взрывов. В результате обстрела (11 взрывов) произошел пожар частного дома.

По Хотинской громаде россияне били из минометов, 8 взрывов.

Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из артиллерии - 1 взрыв.

По Белопольской громаде был минометный обстрел (11 взрывов). Также осуществлен авиаудар - пуск 2 ракет с вертолета (по предварительным данным, НУРС).

Также Россияне осуществили минометный обстрел (4 взрыва) Эсманской общины.

Артюх также сообщил, что враг из артиллерии ударил по детскому дому-интернату в Белополье.

А в Шосткинском районе в результате вражеского обстрела погибли 7 работников Гослесхоза.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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