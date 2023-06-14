Ворог атакував Одесу 4 "Калібрами" – ОК "Південь"
Середа, 14 червня 2023, 03:53
Ворог завдав по Одесі ракетного удару 4 "Калібрами".
Джерело: оперативне командування "Південь", Думська
Дослівно: "По Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.
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Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито".
Деталі: У командуванні повідомили, що внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торгівельної мережі.
Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.
ВІДЕО ДНЯ
Видання Думська опублікувало відео наслідків нічного ворожого обстрілу.
Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що вночі 14 червня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.
Оновлено. Пізніше в ОК "Південь" повідомили, що ворог атакував Одесу 4 "Калібрами".