Ворог атакував Одесу 4 "Калібрами" – ОК "Південь"

Ворог завдав по Одесі ракетного удару 4 "Калібрами".

Джерело: оперативне командування "Південь", Думська

Дослівно: "По Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

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Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито".

Деталі: У командуванні повідомили, що внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торгівельної мережі.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Видання Думська опублікувало відео наслідків нічного ворожого обстрілу.

Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що вночі 14 червня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Оновлено. Пізніше в ОК "Південь" повідомили, що ворог атакував Одесу 4 "Калібрами".