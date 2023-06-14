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Ворог атакував Одесу 4 "Калібрами" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 03:53
Ворог атакував Одесу 4 Калібрами – ОК Південь
крилата ракета, ілюстративне фото Getty Images

Ворог завдав по Одесі ракетного удару 4 "Калібрами".

Джерело: оперативне командування "Південь", Думська

Дослівно: "По Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито".

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Деталі: У командуванні повідомили, що внаслідок  атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торгівельної мережі.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Видання Думська опублікувало відео наслідків нічного ворожого обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що вночі 14 червня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Оновлено. Пізніше в ОК "Південь" повідомили, що ворог атакував Одесу 4 "Калібрами".

Теми: Одесаракетний удар
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