Враг атаковал Одессу 4 "Калибрами" – ОК "Юг"
Среда, 14 июня 2023, 03:53
Враг нанес по Одессе ракетный удар 4 "Калибрами".
Источник: оперативное командование "Юг", Думская
Дословно: "По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" из акватории Черного моря.
Реклама:
Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты".
Детали: В командовании сообщили, что в результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.
Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
ВИДЕО ДНЯ
Издание Думская опубликовало видео последствий ночного вражеского обстрела.
Напомним: СМИ сообщали, что ночью 14 июня во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.
Обновлено. Позже в ОК "Юг" сообщили, что враг атаковал Одессу 4 "Калибрами".