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Враг атаковал Одессу 4 "Калибрами" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 03:53
Враг атаковал Одессу 4 Калибрами – ОК Юг
крылатая ракета, иллюстративное фото Getty Images

Враг нанес по Одессе ракетный удар 4 "Калибрами".

Источник: оперативное командование "Юг", Думская

Дословно: "По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" из акватории Черного моря.

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Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты".

Детали: В командовании сообщили, что в результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

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Издание Думская опубликовало видео последствий ночного вражеского обстрела.

Напомним: СМИ сообщали, что ночью 14 июня во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Обновлено. Позже в ОК "Юг" сообщили, что враг атаковал Одессу 4 "Калибрами".

Темы: Одессаракетный удар
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