Командири військ РФ залишаються вразливими "до точних ударів з боку України" – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW)зазначають, що ліквідація російського генерал-майора Сергія Горячева свідчить про імовірне перекидання військ РФ, а також вразливість командирів окупантів "до точних ударів з боку України".

Джерело: ISW

Деталі: Експерти взяли до уваги інформацію російських джерел про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева.

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ISW спостерігав за іншими частинами Східного військового округу, в тому числі за 58-ю загальновійськовою армією та 5-ю загальновійськовою армією, що діють у західній частині Запорізької області.

"Повідомлення про загибель Горячева в Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська перекинули частини 35-ї загальновійськової армії для проведення операцій у Запорізькій області, а також про те, що деякі російські високопосадовці (армії РФ – ред.) продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими до точних ударів з боку України", – зазначають в огляді аналітики.

Аналітики зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня досягли подальших обмежених територіальних успіхів.

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У звіті вказують, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута і на 200 метрів на південь від Бахмута.

Також вона повідомила, що українські війська просунулися на 500-1000 метрів за останню добу вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території в цьому районі.

Крім того, речник українського Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українські війська звільнили понад 100 квадратних кілометрів території з початку контрнаступальних операцій.

В огляді згадують і про те, що президент Росії Володимир Путін зустрівся з 18 так званими "воєнкорами".

Основні висновки ISW за 13 червня: