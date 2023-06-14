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Командири військ РФ залишаються вразливими "до точних ударів з боку України" – ISW

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 05:58
Командири військ РФ залишаються вразливими до точних ударів з боку України – ISW
український військовий, фото Генштабу

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW)зазначають, що ліквідація російського генерал-майора Сергія Горячева свідчить про імовірне перекидання військ РФ, а також вразливість командирів окупантів "до точних ударів з боку України".

Джерело: ISW

Деталі: Експерти взяли до уваги інформацію російських джерел про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева.

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ISW спостерігав за іншими частинами Східного військового округу, в тому числі за 58-ю загальновійськовою армією та 5-ю загальновійськовою армією, що діють у західній частині Запорізької області.

"Повідомлення про загибель Горячева в Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська перекинули частини 35-ї загальновійськової армії для проведення операцій у Запорізькій області, а також про те, що деякі російські високопосадовці (армії РФ – ред.) продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими до точних ударів з боку України", – зазначають в огляді аналітики.

Аналітики зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня досягли подальших обмежених територіальних успіхів.

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У звіті вказують, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута і на 200 метрів на південь від Бахмута.

Також вона повідомила, що українські війська просунулися на 500-1000 метрів за останню добу вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території в цьому районі.

Крім того, речник українського Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українські війська звільнили понад 100 квадратних кілометрів території з початку контрнаступальних операцій.

В огляді згадують і про те, що президент Росії Володимир Путін зустрівся з 18 так званими "воєнкорами".

Основні висновки ISW за 13 червня:

  • Українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня здобули подальші обмежені територіальні здобутки.
  • Путін зустрівся з 18 відомими російськими так званими військовими блогерами та "воєнкорами", щоб обговорити хід російського вторгнення в Україну.
  • Російський диктатор обговорив хід українського контрнаступу і дав зрозуміти, що вважає, що Росія може пережити військову підтримку України з боку Заходу.
  • Путін зазначив, що він не бажає оголошувати другу хвилю мобілізації або воєнний стан, незважаючи на збереження своїх максималістських цілей в Україні.
  • Президент РФ намагався заспокоїти широке невдоволення в російському інформаційному просторі щодо обмежених операцій проукраїнських сил у Бєлгородській області, ударів безпілотників по всій Росії та безпеки кордонів в цілому.
  • Він також обговорив важливість формалізації добровольчих формувань, підтримавши заходи Міністерства оборони Росії з централізації контролю над операціями в Україні.
  • Путін, ймовірно, продовжить публічно взаємодіяти з прокремлівськими "військовими блогерами" і надавати їм платформу для подальшого використання спільноти для розширення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.
  • Російські війська завдали ракетних ударів і ударів з безпілотників по всій території України 13 червня.
  • Російська влада продовжує висловлювати зростаюче занепокоєння інформацією, пов'язаною з російською оборонно-промисловою базою.
  • Війська РФ продовжили наземні атаки на Кремінському напрямку, але не проводили наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватове.
  • Українські війська продовжували наступати на північному та південному флангах Бахмутської дуги, а російські війська проводили контратаки в околицях Бахмута.
  • Російські війська продовжують наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і перекидають додаткові сили зі східної (лівобережної) Херсонської області для посилення цього напрямку.
  • Також окупанти провели обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.
  • Путін заявив, що із січня 2023 року російські військові набрали 150 000 контрактників, а також понад 6 000 добровольців.
  • Російські окупаційні чиновники на східному (лівому) березі Херсонської області, за повідомленнями, продовжують евакуацію, хоча, ймовірно, продовжують відмовляти в послугах деяким мешканцям у затоплених районах.

Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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