Командиры войск РФ остаются уязвимыми "к точным ударам со стороны Украины" – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что ликвидация российского генерал-майора Сергея Горячева свидетельствует о вероятной переброске войск РФ, а также уязвимости командиров оккупантов "к точным ударам со стороны Украины".

Источник: ISW

Детали: Эксперты приняли во внимание информацию российских источников о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

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ISW наблюдал за другими частями Восточного военного округа, в том числе за 58-й общевойсковой армией и 5-й общевойсковой армией, действующими в западной части Запорожской области.

"Сообщение о гибели Горячева в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска перебросили части 35-й общевойсковой армии для проведения операций в Запорожской области, а также о том, что некоторые российские чиновники (армии РФ – ред.) продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми к точным ударам со стороны Украины", – отмечают в обзоре аналитики.

Аналитики отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и 13 июня достигли дальнейших ограниченных территориальных успехов.

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В отчете указывают, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута.

Также она сообщила, что украинские войска продвинулись на 500-1000 метров за последние сутки вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.

Кроме того, представитель украинского Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска освободили более 100 квадратных километров территории с начала контрнаступательных операций.

В обзоре упоминают и о том, что президент России Владимир Путин встретился с 18 так называемыми "военкорами".

Основные выводы ISW за 13 июня: