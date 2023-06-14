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Нічна атака на Одесу "Калібрами": троє загиблих, 13 поранених

Ольга Глущенко , Олена РощінаСереда, 14 червня 2023, 06:24
Нічна атака на Одесу Калібрами: троє загиблих, 13 поранених
руйнування в Одесі внавслідок ракетної атаки, фото ОК "Південь"

Вночі 14 червня ворог атакував Одесу 4 "Калібрами", троє осіб загинули, 13 людей отримали поранення.

Джерело: ОК "Південь", ГУ ДСНС в Одеській області, МВС

Дослівно: "За уточненими даними ворог спрямував  на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 особи отримали поранення".

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Деталі: Влучання ворожої ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж спричинило руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

3 співробітників складу загинули, 7 – отримали поранення.

Розбір завалів тривав кілька годин.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлення: Після завершення пошуково-рятувальної операції в Одесі МВС повідомило про 3 загиблих і 13 поранених внаслідок атаки РФ.

 
 
 
 

УП, оновлено
Теми: Одесаракетний ударвійнажертви
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