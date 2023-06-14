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Ночная атака на Одессу "Калибрами": трое погибших, 13 раненых

Ольга Глущенко, Елена РощинаСреда, 14 июня 2023, 06:24
Ночная атака на Одессу Калибрами: трое погибших, 13 раненых
разрушения в Одессе в результате ракетной атаки, фото ОК "Юг"

Ночью 14 июня враг атаковал Одессу 4 "Калибрами", трое человек погибло, 13 человек были ранены. 

Источник: ОК "Юг", ГУ ГСЧС в Одесской области, МВД

Дословно: "По уточненным данным враг направил на Одессу 4 "Калибры" с корабля в Черном море.

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В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения".

Детали: Попадание вражеской ракеты в складское помещение одной из торговых сетей вызвало разрушения в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

3 сотрудников склада погибли, 7 – получили ранения.

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Разбор завалов длился несколько часов.

Обновление: После завершения поисково-спасательной операции в Одессе МВД сообщило о 3 погибших и 13 раненых в результате атаки РФ.

 
 
 
 

УП, обновлено
Темы: Одессаракетный ударвойнажертвы
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