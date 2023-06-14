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У Бердянську окупанти завантажують судна вкраденим зерном – штаб

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 07:28
У Бердянську окупанти завантажують судна вкраденим зерном – штаб
Бердянськ, скріншот deepstatemap

У Бердянську загарбники завантажують судна краденим українським зерном, щоб вивезти його в Росію.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "…на причалах морського порту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами.

В подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію РФ".

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Деталі: У штабі додають, що в Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт.

Так, з селища Очеретувате у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів.

Теми: БердянськЗапорізька областьокупаціявійна
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