Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бердянске оккупанты загружают суда украденным зерном – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 07:28
В Бердянске оккупанты загружают суда украденным зерном – штаб
Бердянск, скриншот deepstatemap

В Бердянске захватчики загружают суда ворованным украинским зерном, чтобы вывезти его в Россию.

Источник: Генштаб

Дословно: "...на причалах морского порта города Бердянск происходит наполнение сухогрузных судов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.

В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию РФ".

Реклама:

Детали: В штабе добавляют, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.

Так, из поселка Очеретоватое в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.

Темы: БердянскЗапорожская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Бердянск
Почти 300 детей оккупанты вывозят из Бердянского района в Россию – Федоров
Реакция на контрнаступление: Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов – "Схемы"
В порт оккупированного Бердянска зашли три больших корабля РФ – горсовет
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: