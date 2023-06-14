В Бердянске оккупанты загружают суда украденным зерном – штаб
Среда, 14 июня 2023, 07:28
В Бердянске захватчики загружают суда ворованным украинским зерном, чтобы вывезти его в Россию.
Источник: Генштаб
Дословно: "...на причалах морского порта города Бердянск происходит наполнение сухогрузных судов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.
В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию РФ".
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Детали: В штабе добавляют, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.
Так, из поселка Очеретоватое в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.