Над Дніпропетровщиною ППО збила три ворожих "Шахеди"
Середа, 14 червня 2023, 07:44
Вночі над Дніпропетровською областю ППО збила три ворожих "Шахеди".
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Дослівно: "Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК "Схід" завадили його планам. Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном".
Деталі: Крім того, Лисак повідомив, що атакували росіяни і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь.
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Цього разу минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.
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