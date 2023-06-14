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Над Дніпропетровщиною ППО збила три ворожих "Шахеди"

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 07:44
Над Дніпропетровщиною ППО збила три ворожих Шахеди
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Вночі над Дніпропетровською областю ППО збила три ворожих "Шахеди".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Дослівно: "Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК "Схід" завадили його планам. Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном".

Деталі: Крім того, Лисак повідомив, що атакували росіяни і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь.

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Цього разу минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.

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Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникивійна
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