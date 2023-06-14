Над Днепропетровской областью ПВО сбила три вражеских "Шахеда"
Среда, 14 июня 2023, 07:44
Ночью над Днепропетровской областью ПВО сбила три вражеских "Шахеда".
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Дословно: "Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ВК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеда" сбили в небе над регионом".
Детали: Кроме того, Лысак сообщил, что атаковали россияне и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь.
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На этот раз обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.
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