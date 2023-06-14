Ночью над Днепропетровской областью ПВО сбила три вражеских "Шахеда".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Дословно: "Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ВК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеда" сбили в небе над регионом".

Детали: Кроме того, Лысак сообщил, что атаковали россияне и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь.

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На этот раз обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.