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Над Днепропетровской областью ПВО сбила три вражеских "Шахеда"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 07:44
Над Днепропетровской областью ПВО сбила три вражеских Шахеда
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Ночью над Днепропетровской областью ПВО сбила три вражеских "Шахеда".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Дословно: "Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ВК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеда" сбили в небе над регионом".

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Детали: Кроме того, Лысак сообщил, что атаковали россияне и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь.

На этот раз обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникивойна
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