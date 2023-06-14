Байден і Столтенберг провели зустріч: говорили про наслідки війни РФ проти України

Президент США Джо Байден у Вашингтоні зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про підсумки зустрічі повідомила пресслужба Білого дому, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Байден і Столтенберг обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки та важливість подальшого зміцнення сил стримування і оборони НАТО.

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"Вони привітали підтримку, яку члени і партнери Альянсу надають Україні для її захисту від російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі порушувалося питання необхідність виконання членами НАТО зобов’язань щодо оборонних інвестицій, підтверджених на Уельському саміті в 2014 році.

Крім того, йшлося про якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО.

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Нагадаємо, Байден переніс зустріч із Столтенбергом у Білому домі через стоматологічну процедуру.