Байден і Столтенберг провели зустріч: говорили про наслідки війни РФ проти України
Президент США Джо Байден у Вашингтоні зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про підсумки зустрічі повідомила пресслужба Білого дому, пише "Європейська правда".
Зазначається, що Байден і Столтенберг обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки та важливість подальшого зміцнення сил стримування і оборони НАТО.
"Вони привітали підтримку, яку члени і партнери Альянсу надають Україні для її захисту від російської агресії", – йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічі порушувалося питання необхідність виконання членами НАТО зобов’язань щодо оборонних інвестицій, підтверджених на Уельському саміті в 2014 році.
Крім того, йшлося про якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО.
Нагадаємо, Байден переніс зустріч із Столтенбергом у Білому домі через стоматологічну процедуру.