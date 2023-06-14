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Байден и Столтенберг провели встречу: говорили о последствиях войны РФ против Украины

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 07:48
Байден и Столтенберг провели встречу: говорили о последствиях войны РФ против Украины
фото: twitter Байдена

Президент США Джо Байден в Вашингтоне встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об итогах встречи сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Байден и Столтенберг обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности и важность дальнейшего укрепления сил сдерживания и обороны НАТО.

"Они приветствовали поддержку, которую члены и партнеры Альянса оказывают Украине для ее защиты от российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Также во время встречи поднимался вопрос необходимости выполнения членами НАТО обязательств по оборонным инвестициям, подтвержденных на Уэльском саммите в 2014 году.

Кроме того, речь шла о скорейшем присоединении Швеции к НАТО.

Напомним, Байден перенес встречу со Столтенбергом в Белом доме из-за стоматологической процедуры.

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Темы: БайденНАТОвойна
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