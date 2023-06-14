Росія втратила на війні ще 8 танків, дві РСЗВ і засіб ППО

За даними українських військових, за добу 13 червня Росія втратила у війні проти України ще 680 військовослужбовців, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню і 1 засіб протиповітрянорї оборони.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 14 червня

Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації Генштаб ЗСУ з 24.02.22 по 14.06.23 оцінює так:

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особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 943 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,

артилерійських систем – 3 783 (+17) од,

РСЗВ – 603 (+2) од,

засоби ППО ‒ 364 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 300 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),

крилаті ракети ‒ 1 196 (+13),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

Дані уточнюються.