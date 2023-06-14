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Росія втратила на війні ще 8 танків, дві РСЗВ і засіб ППО

Олена РощінаСереда, 14 червня 2023, 08:07

За даними українських військових, за добу 13 червня Росія втратила у війні проти України ще 680 військовослужбовців, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню і 1 засіб протиповітрянорї оборони. 

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 14 червня

Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації Генштаб ЗСУ з 24.02.22 по 14.06.23 оцінює так:

  • особового складу ‒ близько  217 330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 943 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
  • РСЗВ – 603 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 300 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1 196 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаГенштабРосія
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