Росія втратила на війні ще 8 танків, дві РСЗВ і засіб ППО
Середа, 14 червня 2023, 08:07
За даними українських військових, за добу 13 червня Росія втратила у війні проти України ще 680 військовослужбовців, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню і 1 засіб протиповітрянорї оборони.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 14 червня
Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації Генштаб ЗСУ з 24.02.22 по 14.06.23 оцінює так:
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- особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 943 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
- артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
- РСЗВ – 603 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1 196 (+13),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 516 (+5).
Дані уточнюються.