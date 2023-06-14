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Россия лишилась на войне еще 8 танков, двух РСЗО и средства ПВО

Елена РощинаСреда, 14 июня 2023, 08:07

По данным украинских военных, за сутки 13 июня Россия потеряла в войне против Украины еще 680 военнослужащих, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны. 

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 14 июня

Детали: Общие боевые потери Российской Федерации Генштаб ВСУ с 24.02.22 по 14.06.23 оценивает так:

  • личного состава – порядка 217 330 (+680) человек ликвидировано,
  • танков – 3 943 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 653 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 3 783 (+17) ед,
  • РСЗО – 603 (+2) ед,
  • средства ПВО – 364 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 300 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15),
  • крылатые ракеты – 1 196 (+13),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) ед,
  • специальная техника – 516 (+5).

Данные уточняются.

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Темы: войнаГенштабРосcия
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