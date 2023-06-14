Россия лишилась на войне еще 8 танков, двух РСЗО и средства ПВО
Среда, 14 июня 2023, 08:07
По данным украинских военных, за сутки 13 июня Россия потеряла в войне против Украины еще 680 военнослужащих, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 14 июня
Детали: Общие боевые потери Российской Федерации Генштаб ВСУ с 24.02.22 по 14.06.23 оценивает так:
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- личного состава – порядка 217 330 (+680) человек ликвидировано,
- танков – 3 943 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 7 653 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3 783 (+17) ед,
- РСЗО – 603 (+2) ед,
- средства ПВО – 364 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 300 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15),
- крылатые ракеты – 1 196 (+13),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) ед,
- специальная техника – 516 (+5).
Данные уточняются.