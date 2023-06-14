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Пентагон не підтверджує дані про знищену техніку в ході боїв в Україні

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 09:14

У Пентагоні наразі не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", – сказала вона.

Представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за цим.

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Сінгх також зазначила, що Пентагон при виділенні військової допомоги Україні передбачає можливі втрати техніки.

Водночас вона не може сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.

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Теми: зброявійнаСША
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