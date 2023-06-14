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Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике в ходе боев в Украине

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 09:14

В Пентагоне пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

"Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки", – сказала она.

Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим.

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Сингх также отметила, что Пентагон при выделении военной помощи Украине предусматривает возможные потери техники.

В то же время она не может сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.

Напомним, накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

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Темы: оружиевойнаСША
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