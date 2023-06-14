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Росіяни атакували "Шахедами" Кіровоградську область: є влучання в об’єкт інфраструктури

Альона Мазуренко Середа, 14 червня 2023, 09:55
Росіяни атакували Шахедами Кіровоградську область: є влучання в об’єкт інфраструктури

Російські окупанти в ніч на 14 червня атакували дронами Кіровоградську область, є влучання "Шахедів" в об’єкт інфраструктури в Світловодську.

Джерело: глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram

Дослівно: "Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання "шахедів" в об’єкт інфраструктури в Світловодську".

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Деталі: Райкович додав, що через атаку виникла пожежа, яку вже локалізували.

Обійшлося без загиблих і травмованих.

Теми: Кіровоградська областьШахедвійна
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