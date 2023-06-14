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Россияне атаковали "Шахедами" Кировоградскую область: есть попадание в объект инфраструктуры

Алена МазуренкоСреда, 14 июня 2023, 09:55
Россияне атаковали Шахедами Кировоградскую область: есть попадание в объект инфраструктуры

Российские оккупанты в ночь на 14 июня атаковали дронами Кировоградскую область, есть попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске.

Источник: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram

Дословно: "Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске".

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Детали: Райкович добавил, что из-за атаки возник пожар, который уже локализовали.

Обошлось без погибших и травмированных.

Темы: Кировоградская областьШахедвойна
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