Россияне атаковали "Шахедами" Кировоградскую область: есть попадание в объект инфраструктуры
Среда, 14 июня 2023, 09:55
Российские оккупанты в ночь на 14 июня атаковали дронами Кировоградскую область, есть попадание "Шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске.
Источник: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram
Дословно: "Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске".
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Детали: Райкович добавил, что из-за атаки возник пожар, который уже локализовали.
Обошлось без погибших и травмированных.