У НАТО хочуть залишити Столтенберга генсеком через труднощі вибору його наступника – ЗМІ

Лідери НАТО схиляються до продовження терміну перебування Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу на тлі зростаючого песимізму щодо узгодження наступника військового альянсу напередодні саміту у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Столтенберг, який у вівторок у Вашингтоні зустрівся з Джо Байденом, очолює Альянс з жовтня 2014 року. Хоча він публічно заявив, що "не має наміру шукати" продовження свого мандату, колишній норвезький прем'єр-міністр не виключив, що продовжить свою роботу.

"В інтересах спадкоємності це має сенс", – сказав один високопоставлений західний дипломат, який обговорював з ним можливість продовження мандату. "Він би це зробив. Він людина обов'язку", – зазначив він.

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Дебати про те, хто має стати наступником Столтенберга, чий нинішній мандат закінчується в жовтні, активізувалися в час випробувань для НАТО, пов’язаних з війною РФ проти України, внутрішніми розбіжностями, зростанням Китаю.

Цей складний фон і складність пошуку кандидата, який би задовольнив усіх 31 членів Альянсу, означає, що можливість просити Столтенберга продовжити його мандат вчетверте стане короткостроковим компромісом, який відкладає рішення до наступного року, повідомили Financial Times посадовці, які брали участь в обговоренні.

"Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен зараз", – сказав міністр закордонних справ однієї з країн НАТО.

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Хоча США є найважливішою державою в НАТО і американський військовий командувач завжди є головнокомандувачем Альянсу, генеральним секретарем завжди був представник європейської країни-члена.

Рішення про продовження повноважень Столтенберга з'явилося після того, як пропозиції прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса не отримали одностайної підтримки.

Зокрема, у Польщі виступають проти того, щоб НАТО після Єнса Столтенберга знову очолив представник однієї зі Скандинавських країн.

Багато столиць висловилися на підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря Альянсу, в той час як інші вважають, що кандидатура зі Східної Європи відображатиме зростаючу вагу регіону і важливість війни в Україні.

"Хто буде наступним генеральним секретарем? Не схоже, що існує посібник, як його обрати", – сказав Воллес у вівторок, додавши, що є "дуже багато хороших кандидатів", коли його запитали про його власні амбіції на цю роль.

Воллес припустив, що рішення може бути навіть відкладено до завершення саміту наступного місяця. "Хто знає? Це може бути зроблено у Вільнюсі. Це може бути зроблено в жовтні", – значив він.

Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді також дасть йому більше часу для виконання завдання із забезпечення членства Швеції в альянсі, яке гальмується Туреччиною. Столтенберг взявся за це завдання особисто, і досі неясно, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето до або під час саміту у Вільнюсі.

Щонайменше ще сім місяців на посаді також означатимуть, що завдання призначення нового генерального секретаря ляже на Байдена під час наступного саміту, який відбудеться у Вашингтоні в квітні наступного року і буде проходити з додатковою помпезністю – з нагоди 75-ї річниці Альянсу.

"Ми всі усвідомлюємо, що в якийсь момент нам доведеться відпустити Столтенберга, повинен бути наступник", – заявила у вівторок Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів.

За словами людей, близьких до генерального секретаря, Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.

Раніше він висловлював упевненість у тому, що в НАТО оберуть гідного наступника на його місце.

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