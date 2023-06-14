В НАТО хотят оставить Столтенберга генсеком из-за трудностей выбора его преемника – СМИ

Лидеры НАТО склоняются к продлению срока пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса на фоне роста пессимизма относительно согласования его преемника накануне саммита в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Столтенберг, который во вторник в Вашингтоне встретился с Джо Байденом, возглавляет Альянс с октября 2014 года. Хотя он публично заявил, что "не намерен искать" продолжения своего мандата, бывший норвежский премьер-министр не исключил, что продолжит свою работу.

Реклама:

"В интересах преемственности это имеет смысл", – сказал один высокопоставленный западный дипломат, который обсуждал с ним возможность продления мандата. "Он бы это сделал. Он человек долга", – отметил он.

Дебаты о том, кто должен стать преемником Столтенберга, чей нынешний мандат истекает в октябре, активизировались во время испытаний для НАТО, связанных с войной РФ против Украины, внутренними разногласиями, ростом Китая.

Этот сложный фон и сложность поиска кандидата, который бы удовлетворил всех 31 членов Альянса, означает, что возможность просить Столтенберга продлить его мандат в четвертый раз станет краткосрочным компромиссом, который откладывает решение до следующего года, сообщили Financial Times чиновники, участвовавшие в обсуждении.

ВИДЕО ДНЯ

"Столтенберг был замечательным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку сейчас", – сказал министр иностранных дел одной из стран НАТО.

Хотя США являются важнейшей державой в НАТО и американский военный командующий всегда является главнокомандующим Альянса, генеральным секретарем всегда был представитель европейской страны-члена.

Вариант с продлением полномочий Столтенберга появился после того, как предложения премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса не получили единодушной поддержки.

В частности, в Польше выступают против того, чтобы НАТО после Йенса Столтенберга снова возглавил представитель одной из Скандинавских стран.

Многие столицы высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря Альянса, в то время как другие считают, что кандидатура из Восточной Европы будет отражать растущий вес региона и важность войны в Украине.

"Кто будет следующим генеральным секретарем? Не похоже, что есть инструкция, как его выбрать", – сказал Уоллес во вторник, добавив, что есть "очень много хороших кандидатов", когда его спросили о его собственных амбициях на эту роль.

Уоллес предположил, что решение может быть даже отложено до завершения саммита в следующем месяце. "Кто знает? Это может быть сделано в Вильнюсе. Это может быть сделано в октябре", – значил он.

Продление срока пребывания Столтенберга в должности также даст ему больше времени для выполнения задачи по обеспечению членства Швеции в альянсе, которое тормозится Турцией. Столтенберг взялся за эту задачу лично, и до сих пор неясно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето до или во время саммита в Вильнюсе.

По меньшей мере еще семь месяцев в должности также означают, что задача назначения нового генерального секретаря ляжет на Байдена во время следующего саммита, который состоится в Вашингтоне в апреле следующего года и будет проходить с дополнительной помпезностью – по случаю 75-й годовщины Альянса.

"Мы все осознаем, что в какой-то момент нам придется отпустить Столтенберга, должен быть преемник", – заявила во вторник Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов.

По словам людей, близких к генеральному секретарю, Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.

Ранее он выражал уверенность в том, что в НАТО выберут достойного преемника на его место.

Читайте также: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.