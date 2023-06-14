За ніч вода на Херсонщині відступила ще на 32 см, однак підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, Міндовкілля, ДСНС

Деталі: За даними ОВА, cтаном на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 см менше, ніж ввечері вівторка. Херсонська ОВА наголошує, що динаміка на спад води зберігається.

Водночас підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.

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Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

Міндовкілля повідомляє, що рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на понад 3 метри й становить 2,44 метра. Щогодини рівень води знижується на 1-3 см.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить, як зазначають у міністерстві. Наразі середній рівень 2,40 м. Також продовжується обміління акваторії у нацпарку "Великий Луг". У нацпарку "Кам'янська Січ" рівень знизився на понад 10 метрів.

ВІДЕО ДНЯ

ДСНС повідомляє, що всього у Херсонській області евакуйовано 2 779 осіб, у тому числі 300 дітей та 77 маломобільних осіб. Врятовано 714 осіб, зокрема 30 дітей та 40 маломобільних осіб. 378 людям надано психологічну допомогу. Працюють 14 евакуаційних пунктів.

Всього з початку робіт до ДСНС надійшло 1280 звернень громадян.