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Вода на Херсонщине отступила еще на 32 см

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 11:14
Вода на Херсонщине отступила еще на 32 см
обмеление побережья в НПП "Каменская Сечь", фото Минприроды

За ночь вода на Херсонщине отступила еще на 32 см, однако подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов.

Источник: пресс-служба Херсонской областной военной администрации, Минприроды, ГСЧС

Детали: По данным ОВА, по состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,13 метров. Это на 32 см меньше, чем вечером вторника. Херсонская ОВА отмечает, что динамика на спад воды сохраняется.

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В то же время подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от сел Завет, Бобровый Кут и Бургунка.

Всего под водой остаются 3103 жилых дома. В течение прошлого дня вода отошла от около полутысячи домов.

Минприроды сообщает, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился более чем на 3 метра и составляет 2,44 метра. Каждый час уровень воды снижается на 1-3 см.

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В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит, как отмечают в министерстве. Сейчас средний уровень 2,40 м. Также продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился более чем на 10 метров.

ГСЧС сообщает, что всего в Херсонской области эвакуированы 2 779 человек, в том числе 300 детей и 77 маломобильных лиц. Спасены 714 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц. 378 людям оказана психологическая помощь. Работают 14 эвакуационных пунктов.

Всего с начала работ в ГСЧС поступило 1280 обращений граждан.

Темы: Херсонская областьводаэвакуацияКаховская ГЭС
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